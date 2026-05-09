“Il diavolo veste Prada 2 ” campione al boxoffice, ma anche per i cachet. A quanto pare se il cast del sequel del film cult, ha ottenuto degli ingaggi stellari lo si deve a Meryl Streep. Mentre il film continua a macinare incassi in tutto il mondo – al momento ha raggiunto i 300 milioni di dollari a livello globale – alcune fonti hanno rivelato a Variety quanto abbiano guadagnato le attrici per tornare sul set a 20 anni dal primo film. Meryl Streep, di nuovo nei panni di Miranda Priestly, era l’elemento chiave per i produttori e per 20th Century Studios. Lo studio, sempre secondo le fonti, si sarebbe presentato con un’offerta all’altezza dell’icona del cinema: per rimettere la parrucca argentata di Miranda, Streep avrebbe incassato 12,5 milioni di dollari.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cachet stellari per le attrici de “Il diavolo veste Prada 2”: 12.5 milioni di dollari ciascuno a Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. Ecco perché è successo

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 (2026) Trailer ITA #2 | Meryl Streep, Anne Hathaway

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