Non solo la crisi dell’editoria e la nostalgia per gli scintilli di un mondo che non esiste più, ne Il Diavolo veste Prada 2 anche la bellezza non potrebbe essere più attuale, dal make up ai tagli di capelli. Tante le differenze con il primo film, e non potrebbe essere diversamente (del resto sono passati vent’anni) ma i beauty look di Andy, Emily e Miranda non sono altro che un’evoluzione di quanto già visto, sottile filo conduttore secondario e suggestivo insieme. Il Diavole veste Prada 2 e l’ombretto blu: oggi e ieri. Se il maglioncino ceruleo della Andy Sachs degli esordi torna alla fine del sequel, chiudendo idealmente un cerchio, lo stesso colore si fa anche protagonista sugli occhi.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il Diavolo veste Prada 2: il make up blu più attuale che mai, il cat eye simbolo di potere e gli altri beauty look

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