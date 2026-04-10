Le due attrici sono arrivate a Shanghai per la quarta tappa del tour promozionale di

Anne Hathaway e il romanticismo dei capelli sciolti Niente code o chignon come visto nelle puntate precedenti. Sul red carpet della tappa cinese, Anne Hathaway ha cambiato registro, o meglio, ha adottato quello del suo debutto a Città del Messico, ovvero una chioma sciolta libera di cadere lungo la schiena, ma questa volta con un dettaglio non da poco: la «frangia di Andy», ormai sua hair signature. Una soluzione, anche questa curata dal fedele Orlando Pita, dal piglio romantico, effortless, perfetta per essere abbinata al suo abito di tulle in stile balletcore. Il make-up: il potere del blush rosa Il focus del suo make-up, curato sempre da Gucci Westman, rimane l'incarnato, che ancora una volta si conferma ultra radioso, effetto glass skin. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway e il potere del blush rosa, Meryl Streep e il raccolto rassicurante: i beauty look delle protagoniste de Il diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway riconferma la «frangia di Andy», Meryl Streep punta sulle pink lips: i beauty look delle protagoniste de Il diavolo veste Prada 2Anne Hathaway bissa l'iconica «frangia di Andy» Autore dell'hair look è il fidato Orlando Pita, che ha riconfermato per l'appunto l'iconico...

Il Diavolo Veste Prada 2 a Città del Messico: Anne Hathaway e Meryl Streep al primo eventoCittà del Messicoè la prima tappa scelta per ospitare lapremiere del Diavolo Veste Prada 2.

Temi più discussi: Anne Hathaway e l'esatto rossetto rosso che ha indossato a inizio tour di Il diavolo veste Prada 2; I look di Anne Hathaway e Meryl Streep alla prima de Il diavolo veste Prada 2 in Messico; Il Diavolo veste Prada 2, la sfilata di Anne Hathaway e Meryl Streep in Messico. FOTO; Meryl Streep, l’hamburger e la difesa di Anne Hathaway: Non osare perdere peso.

Tutti i look di Anne Hathaway e Meryl Streep per il tour de Il Diavolo Veste Prada 2In attesa dell'uscita del film (e dei look sul grande schermo) una carrellata degli outfit scelti da Miranda e Andy per le première in giro per il mondo ... vogue.it

Meryl Streep e Anne Hathaway conquistano Seoul: le foto sul nuovo red carpet del Diavolo veste Prada 2Sul tappeto bianco di Seoul, tra coriandoli rossi e flash, Meryl Streep e Anne Hathaway celebrano il ritorno di Il diavolo veste Prada vent’anni dopo ... vanityfair.it

Per il press tour di "Il Diavolo veste Prada 2" Anne Hathaway ripesca dalla nostalgia - facebook.com facebook

Sul tappeto bianco di Seoul, tra coriandoli rossi e flash, Meryl Streep e Anne Hathaway celebrano il ritorno di Il diavolo veste Prada vent’anni dopo x.com