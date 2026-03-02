Alle SAG Awards 2026, Irina Shayk ha attirato l’attenzione con un look distintivo, indossando un cat-eye grafico abbinato a labbra rosse e eyeliner nero. La modella russa è arrivata sul tappeto rosso di Los Angeles dopo aver partecipato a Sanremo, presentandosi con un trucco che ha lasciato il segno. Con lei, altre star hanno sfoggiato beauty look tra i più belli della serata.

La modella russa, dopo Sanremo, è approdata sul tappeto rosso losangelino sfoderando una magnetica combo di red lips e eyeliner nero. Con lei Demi Moore, con raccolto scenografico che ha archiviato il suo wet bob, e Sarah Pidgeon, con coda bassa effortless chic che fa sognare la bella stagione, ma non solo. Tutta la bellezza sul red carpet +++dropcap Il tappeto rosso dei SAG Awards 2026 è arrivato a poche ore dalla chiusura del Festival di Sanremo e delle sfilate di Milano regalando ulteriori spunti e beauty look da favola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - SAG Awards 2026: il cat-eye grafico di Irina Shayk e gli altri beauty look più belli delle star

Super Bowl 2026: le onde Old Hollywood di Lady Gaga e gli altri beauty look più belli delle starL'atteso evento sportivo anche quest'anno ha visto la presenza di tantissime celeb che non hanno mancato di regalare ispirazioni beauty.

Independent Spirit Awards 2026: le onde effetto summer di Kate Hudson e gli altri beauty look delle starDalle onde dell'attrice che fanno sognare l'estate al castano con riflessi caramello effetto sun-kissed di Kaia Gerber passando per il tratto di...

Contenuti e approfondimenti su Irina Shayk.

Discussioni sull' argomento SAG Awards 2026: il cat-eye grafico di Irina Shayk e gli altri beauty look più belli delle star; Le star stupiscono sul tappeto rosso agli Actors Awards recentemente rinominati.

Irina Shayk a Sanremo 2026: dalla passerella al palco dell’Ariston, tra controversie e polemicheIrina Shayk fa il suo debutto a Sanremo 2026 come co-conduttrice, portando un tocco di glamour internazionale al palco dell’Ariston. rumors.it

Quanto guadagna Irina Shayk a Sanremo 2026, cachet, quando prende di compenso la co-conduttriceQuanto guadagna Irina Shayk a Sanremo 2026, quando prende di compenso la co-conduttrice. Cachet Irina Shayk a Sanremo 2026 ... spettacoloitaliano.it

Solo pochi giorni fa l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston in veste di speciale co-conduttrice per una sera del Festival di Sanremo ma ora, rientrata negli States, Irina Shayk è tornata a prendere parte ai grandi eventi hollywoodiani, come la cerimonia di premiaz - facebook.com facebook

Spazio ai dettagli inaspettati, dal diamante tra i denti di Irina Shayk alle trecce urban di Alicia Keys. E l'Ariston per la terza serata parla di bellezza internazionale x.com