Il diario di Martha Ballard | 1000 nascite e i segreti di una comunità

Il diario di Martha Ballard, una levatrice attiva tra il XVIII e il XIX secolo, documenta circa mille nascite e offre uno sguardo dettagliato sulla vita di una comunità dell’epoca. Nel suo scritto, l’autrice annota eventi quotidiani e pratiche mediche, lasciando anche spazio a annotazioni su donne considerate potenti. Il diario rivela inoltre alcuni segreti e pratiche riservate, mantenendo un equilibrio tra la trasparenza delle nascite e la riservatezza delle informazioni condivise.

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? Punti chiave Come faceva una levatrice a proteggere i segreti delle donne potenti?. Quali verità nascoste ha rivelato il diario di Martha Ballard?. Perché la denuncia di una vittima fu ignorata dal giudice North?. Chi sono i discendenti che hanno trasformato questa eredità in medicina?.? In Breve Ephraim Ballard morì a 96 anni dopo decenni di vita a Hallowell.. Il capitano Purington uccise moglie e sei figli il 9 luglio 1806.. La discendente Mary Hobart fu figura chiave nella fondazione della Croce Rossa.. Il giudice Joseph North fu coinvolto nello stupro di Rebecca Foster.. A Hallowell, nel Maine, la memoria di Martha Ballard continua a respirare attraverso le cronache di una vita dedicata alla cura, iniziata tra le colline del Massachusetts il 9 febbraio 1735.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il diario di Martha Ballard: 1000 nascite e i segreti di una comunità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mortalità infantile in Italia: sotto i 3 decessi ogni 1000 nascite, i dati rassicuranti del Rapporto ONU 2025Il rapporto ONU 2025 registra 4,9 milioni di decessi infantili globali: l'Italia eccelle mantenendo il tasso sotto le tre unità L'articolo . È una questione di mira. Il diario del ko a PerugiaPer vincere le partite occorre avere una mira più precisa degli avversari davanti alla porta.