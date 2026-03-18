Mortalità infantile in Italia | sotto i 3 decessi ogni 1000 nascite i dati rassicuranti del Rapporto ONU 2025

Il Rapporto ONU 2025 riporta che in Italia il tasso di mortalità infantile è inferiore a 3 decessi ogni 1000 nascite, confermando una situazione stabile e positiva. A livello globale, si registrano 4,9 milioni di decessi tra i neonati, ma il Paese mantiene numeri molto bassi rispetto alla media mondiale. I dati indicano un andamento favorevole per la salute dei neonati italiani.

Il rapporto ONU 2025 registra 4,9 milioni di decessi infantili globali: l'Italia eccelle mantenendo il tasso sotto le tre unità L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mortalità infantile

Temi più discussi: Nel 2024 sono morti 4,9 milioni di bambini sotto i 5 anni; Bassa occupazione femminile, precarietà, emigrazione: le cause della crisi della natalità in Italia; L’Italia dei longevi: il primato di Trento e Bolzano; In una regione italiana l’aspettativa di vita è tra le maggiori dell’Ue.

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