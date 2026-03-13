Il Pontedera ha incontrato difficoltà a finalizzare le occasioni durante la partita a Perugia, dove l'esito è stato deciso dalla differenza di precisione sotto porta. La squadra ha cercato di conquistare i tre punti, ma senza riuscirci a causa delle conclusioni meno efficaci rispetto agli avversari. La mancanza di concretezza in fase offensiva ha influenzato il risultato finale.

Per vincere le partite occorre avere una mira più precisa degli avversari davanti alla porta. E fino a quando il Pontedera non riuscirà ad averla, conquistare i tre punti resterà un’impresa. Anche i dati della sconfitta di lunedì sera a Perugia, come era accaduto per quelli di gare precedenti, confermano come il gran lavoro svolto dalla squadra di Braglia non riesca a concretizzarsi. Al Curi infatti i granata hanno fatto registrare un più alto numero di tiri totali degli umbri, 17 contro 14, ma solo 2 sono finiti in porta (11,7%) contro i 4 dei locali (28,5%), mentre 7 sono stati bloccati (cioè sono stati respinti dal corpo di qualche difensore avversario che si trovava sulla traiettoria) contro i 3 dei biancorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - È una questione di mira. Il diario del ko a Perugia

