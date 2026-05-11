Il dg punta il dito contro la terna arbitrale L’imprenditore Tarantino | Ora tenteremo il ripescaggio Savini | Due rigori netti per noi Errori troppo gravi in una gara così

Dopo la partita, il direttore generale ha criticato la decisione della terna arbitrale, mentre l’imprenditore tarantino ha annunciato l’intenzione di chiedere un ripescaggio. Un altro rappresentante ha invece commentato che ci sono stati due rigori evidenti non concessi e che gli errori arbitrali sono stati troppo gravi in una gara così importante. Il mister della squadra non ha rilasciato dichiarazioni e ha lasciato il campo senza commenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Mister Protti a bocca cucita e microfoni nell’incandescente dopopartita tra le mani del direttore generale dell’ Imolese Ulisse Savini (ancora azionista di maggioranza del club) e dell’imprenditore Giovanni Tarantino che il 26 maggio dovrebbe acquistare in asta la società romagnola al termine dell’iter di liquidazione giudiziale. "L’ arbitraggio l’avete visto tutti, non si possono commettere errori di questo genere in una partita così decisiva – ha detto un Savini furente parlando del direttore di gara Decimo –. Due falli da rigore netti ignorati dalla terna in campo. Siamo retrocessi e le responsabilità devo prendermele io visto che ho costruito questa squadra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il dg punta il dito contro la terna arbitrale. L’imprenditore Tarantino: "Ora tenteremo il ripescaggio». Savini: "Due rigori netti per noi. Errori troppo gravi in una gara così» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Strumentalizzazioni elettorali”. Ora la Flotilla punta il dito contro il PdCon una lunga lettera viene criticata la presenza del Pd nella Flotilla del 2025 e anche ammessa la scarsità di pacchi e l’omissione di eventi chiave... “Strumentalizzazioni elettorali”. Ora la Flotilla punta il dito contro il Partito democraticoCon una lunga lettera viene criticata la presenza del Pd nella Flotilla del 2025 e anche ammessa la scarsità di pacchi e l’omissione di eventi chiave...