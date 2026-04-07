Alla vigilia della ripresa delle operazioni della Flotilla, prevista nei prossimi giorni, il gruppo ha accusato il Partito Democratico di aver strumentalizzato le vicende legate alle attività e alle dichiarazioni pubbliche degli ultimi mesi. La Flotilla ha annunciato che continuerà con le proprie iniziative senza influenze politiche, mentre il Partito Democratico ha risposto attraverso dichiarazioni ufficiali, negando ogni coinvolgimento in manipolazioni politiche.

Con una lunga lettera viene criticata la presenza del Pd nella Flotilla del 2025 e anche ammessa la scarsità di pacchi e l’omissione di eventi chiave da parte dei giornalisti a bordo Alla vigilia della nuova partenza della Flotilla, prevista per i prossimi giorni in direzione di Gaza, stanno emergendo nuove informazioni sulla precedente “missione”, che si è svolta a cavallo tra settembre e ottobre 2025 e che si è conclusa con l’abbordaggio di tutte le navi, l’arresto e il rimpatrio dei “flotillanti”. A parlare ora, forse per evitare che possano ripresentarsi situazioni del passato, è il capitano di una barca che ha partecipato alla Flotilla e che ha voluto togliere il velo di ipocrisia dall’azione del Partito democratico, accusandolo di aver usato la Flotilla come strumento elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Strumentalizzazioni elettorali”. Ora la Flotilla punta il dito contro il Partito democratico

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