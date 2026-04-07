Alla vigilia della ripresa della missione, la Flotilla ha accusato il Partito Democratico di aver strumentalizzato la vicenda a fini politici. La nave si prepara a salpare nei prossimi giorni verso un porto ancora non specificato, mentre le tensioni tra i sostenitori della missione e l’opposizione si intensificano. La polemica riguarda le dichiarazioni e le posizioni assunte da vari rappresentanti politici nelle ultime settimane.

Con una lunga lettera viene criticata la presenza del Pd nella Flotilla del 2025 e anche ammessa la scarsità di pacchi e l’omissione di eventi chiave da parte dei giornalisti a bordo Alla vigilia della nuova partenza della Flotilla, prevista per i prossimi giorni in direzione di Gaza, stanno emergendo nuove informazioni sulla precedente “missione”, che si è svolta a cavallo tra settembre e ottobre 2025 e che si è conclusa con l’abbordaggio di tutte le navi, l’arresto e il rimpatrio dei “flotillanti”. A parlare ora, forse per evitare che possano ripresentarsi situazioni del passato, è il capitano di una barca che ha partecipato alla Flotilla e che ha voluto togliere il velo di ipocrisia dall’azione del Partito democratico, accusandolo di aver usato la Flotilla come strumento elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Strumentalizzazioni elettorali”. Ora la Flotilla punta il dito contro il Pd

“Strumentalizzazioni elettorali”. Ora la Flotilla punta il dito contro il Partito democraticoCon una lunga lettera viene criticata la presenza del Pd nella Flotilla del 2025 e anche ammessa la scarsità di pacchi e l’omissione di eventi chiave...

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