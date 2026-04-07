Strumentalizzazioni elettorali Ora la Flotilla punta il dito contro il Pd
Alla vigilia della ripresa della missione, la Flotilla ha accusato il Partito Democratico di aver strumentalizzato la vicenda a fini politici. La nave si prepara a salpare nei prossimi giorni verso un porto ancora non specificato, mentre le tensioni tra i sostenitori della missione e l’opposizione si intensificano. La polemica riguarda le dichiarazioni e le posizioni assunte da vari rappresentanti politici nelle ultime settimane.
Con una lunga lettera viene criticata la presenza del Pd nella Flotilla del 2025 e anche ammessa la scarsità di pacchi e l’omissione di eventi chiave da parte dei giornalisti a bordo Alla vigilia della nuova partenza della Flotilla, prevista per i prossimi giorni in direzione di Gaza, stanno emergendo nuove informazioni sulla precedente “missione”, che si è svolta a cavallo tra settembre e ottobre 2025 e che si è conclusa con l’abbordaggio di tutte le navi, l’arresto e il rimpatrio dei “flotillanti”. A parlare ora, forse per evitare che possano ripresentarsi situazioni del passato, è il capitano di una barca che ha partecipato alla Flotilla e che ha voluto togliere il velo di ipocrisia dall’azione del Partito democratico, accusandolo di aver usato la Flotilla come strumento elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
“Strumentalizzazioni elettorali”. Ora la Flotilla punta il dito contro il Partito democraticoCon una lunga lettera viene criticata la presenza del Pd nella Flotilla del 2025 e anche ammessa la scarsità di pacchi e l’omissione di eventi chiave...
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