La madre del tennista ha commentato il recente calo di rendimento del figlio, attribuendolo alla relazione passata con una giocatrice spagnola, descrivendola come un peso e causa di troppa attenzione. Ora, invece, si dice soddisfatta della nuova compagna, con cui il tennista attualmente si frequenta. La conversazione si è concentrata sulle influenze personali che, secondo la madre, potrebbero aver inciso sulle prestazioni sportive del figlio.

Si sa: nessuna fidanzata supera davvero l’esame della mamma. E nel caso di Stefanos Tsitsipas, il giudizio di Yulia Salnikova sembra pesare parecchio. La madre del tennista greco è tornata a parlare della relazione finita tra il figlio e Paula Badosa, lasciando intendere che l’ex numero 2 del mondo sia una delle cause del crollo vissuto negli ultimi anni dal due volte finalista Slam. Secondo lei, infatti, la relazione con la spagnola avrebbe avuto un impatto negativo sulla carriera del figlio, travolto negli ultimi anni da risultati deludenti e da un evidente calo nel ranking. Parlando ai media greci, Salnikova non ha usato giri di parole: “Erano una bella coppia, ma per Stefanos quella relazione era diventata un peso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il crollo di Tsitsipas? Per la mamma è colpa della ex: "Era un peso, troppa attenzione. Ora invece..."

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