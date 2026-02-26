Tsitsipas storia di un crollo | crisi tecnica team nel caos e classifica in picchiata

Il tennista greco, una volta tra i primi tre del mondo, ha visto la propria classifica scendere oltre i 40 posti in meno di cinque anni. Recentemente eliminato a Dubai, affronta una fase di crisi tecnica che ha portato a tensioni nel suo team e a risultati insoddisfacenti nelle competizioni più importanti. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati.

Quale miglior momento di dicembre inoltrato per ritagliarsi un buon proposito in vista del nuovo anno? La preghierina di Stefanos Tsitsipas è diventata di pubblico dominio all'inizio di questo 2026: "La mia più grande vittoria per la nuova stagione sarebbe non dovermi preoccupare di finire le partite. È importante credere fermamente di poter tornare dov'ero prima. Farò di tutto per riuscirci". Al momento non basta neanche un po'. Perché il 2025 del greco sarà stato senza dubbio simile a un horror, ma almeno gli ha garantito un titolo: il 500 di Dubai. Lo stesso in cui, quest'anno, è uscito al primo turno. Tsitsipas è scivolato fuori dalla top-40.

