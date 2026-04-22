Archiviazione Alessandro Venturelli la mamma | Denunciai dopo un'ora invece di cercarlo interrogavano mio marito

Roberta Carassai, madre di Alessandro Venturelli, ha commentato a Fanpage.it l’archiviazione delle indagini sulla scomparsa del figlio, avvenuta nel dicembre 2020 a Sassuolo. La donna ha raccontato di aver presentato denuncia un’ora dopo la scomparsa e di aver assistito a un interrogatorio del marito invece di cercare il ragazzo. La vicenda è rimasta senza sviluppi successivi e le indagini sono state chiuse.

Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, ha parlato a Fanpage.it della recente archiviazione delle indagini iniziate in seguito alla scomparsa del 20enne da Sassuolo, avvenuta nel dicembre 2020. "In Italia nessuno cerca gli scomparsi". Questa sera il caso a Chi l'ha visto?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Non lo cercheranno più. In tanti si erano mobilitati per chiedere che non si smettesse di cercare Alessandro Venturelli ma è arrivato l’ennesimo provvedimento di archiviazione disposto dal Gip del Tribunale di Modena aggiungere dolore a dolore. Il giudice riti - facebook.com facebook