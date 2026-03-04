L' 8 marzo tra dialogo e diritti | il programma delle iniziative a Casalecchio di Reno

L’8 marzo a Casalecchio di Reno si svolgono diverse iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna, promosse dal Comune. Il programma include eventi di riflessione, incontri e attività volte a sottolineare l’importanza del ruolo delle donne. La giornata prevede manifestazioni pubbliche e momenti di confronto aperti alla comunità, con lo scopo di sensibilizzare e promuovere i diritti femminili.

Tra gli appuntamenti in programma, martedì 10 marzo dalle ore 14.30 alle 16.00, presso la Casa della Solidarietà “A. Dubcek” (Sala delle Pluralità, via del Fanciullo 6), si terrà l’incontro “Donne per la pace nel mondo”, promosso dal Servizio comunale L.In.F.A. (Luogo per l’Infanzia, le Famiglie e l’Adolescenza). L’iniziativa è aperta a tutte le donne, italiane e straniere, interessate a condividere esperienze, storie e riflessioni sulle dinamiche che possono favorire la pace nel mondo. Protagoniste del confronto saranno anche le partecipanti al gruppo di conversazione “Parla Con Me”, che da anni si riunisce ogni martedì pomeriggio per offrire alle donne straniere uno spazio di espressione in lingua italiana e, più in generale, un luogo di dialogo e crescita reciproca tra donne di diverse provenienze, età e tradizioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

