Il fine settimana si è concluso con successo per il Club Ginnastico Benevento, che ha partecipato alla gara regionale a Pomigliano d’Arco. La squadra ha ottenuto due medaglie d’oro nelle discipline in programma, conquistando anche altri piazzamenti di rilievo. La trasferta ha visto i ginnasti portare a casa risultati che rafforzano la posizione del club nella competizione regionale. La partecipazione si è svolta in un clima di grande impegno e concentrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Fine settimana vincente per il Club Ginnastico Benevento, che torna dalla trasferta di Pomigliano d’Arco con 2 titoli regionali e prestigiosi piazzamenti in classifica. In occasione dell’ultima prova del Campionato Regionale per questo primo semestre di competizioni 2026, svoltasi presso il Palazzetto dello Sport della città vesuviana, le atlete sannite hanno dato prova di una superiorità tecnica e di una coesione straordinarie, conquistando per due volte il gradino più alto del podio. Il Club ha brillato nelle categorie Junior e Senior, dove la preparazione ha raccolto risultati d’eccellenza: – 1° Posto – Squadra LA3 Avanzato (JuniorSenior): Medaglia d’oro per Ludovica Cicatiello, Desirè De Matteo, Giulia Di Palma, Samira Tretola, Sofia Triggianese e Martina Vernillo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Club Ginnastico Benevento domina a Pomigliano d’Arco: doppio oro nell’ultima prova regionale

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