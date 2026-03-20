A Bologna si registra una grande richiesta di biglietti per volare a Birmingham, con molti che prenotano sia voli che hotel. I prezzi sono già in aumento e la città inglese si prepara ad accogliere un numero elevato di visitatori. La domanda si manifesta attraverso un’intensa attività di prenotazione, mentre i costi continuano a salire con il passare delle ore.

Bologna, 20 marzo 2026 – Sconosciutissima Birmingham: al triplice fischio dell’arbitro Kovacs, al termine di Roma- Bologna, sono in molti i tifosi rossoblù precipitatisi sui siti delle compagnie aeree alla ricerca di un volo per quella che hanno scoperto essere la seconda città più grande della Gran Bretagna, dove il Bologna sfiderà l’Aston Villa il prossimo 16 aprile, nei quarti di finale di Europa League: uno status che, come è stato evidente a tanti, non fa della patria dei Black Sabbath una metropoli paragonabile a Barcellona, Marsiglia, Amburgo o Milano. Roma-Bologna 3-4, Cambiaghi nel recupero decide l'euroderby: rossoblù ai quarti di Europa League con l’Aston Villa EUROPA LEAGUE ROMA-BOLOGNA FINALE Doccia fredda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, è già febbre a 90°. Corsa ai biglietti per volare a Birmingham: aereo e hotel, ecco i prezzi

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