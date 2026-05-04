Frosinone–Mantova sfida decisiva per i giallazzurri | via alla corsa ai biglietti

Venerdì sera allo Stadio Benito Stirpe si svolge la partita tra Frosinone e Mantova. La gara ha un valore importante per i giallazzurri, che cercano punti fondamentali in vista delle prossime sfide. I biglietti per l’incontro sono stati messi in vendita, e l’evento sta attirando l’attenzione dei tifosi locali. La sfida si presenta come un momento chiave della stagione per entrambe le squadre.

La sfida tra Frosinone e Mantova, in programma venerdì sera allo Stadio Benito Stirpe, si preannuncia decisiva e delicata sotto molteplici aspetti. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti classificato il match tra quelli da monitorare con particolare attenzione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Catanzaro-Frosinone 2-2, rimonta di carattere dei giallazzurri. Le pagelleIl Frosinone rimonta due reti e strappa un punto prezioso sul campo del Catanzaro nella 27ª giornata di Serie B. Leggi anche: Frosinone-Sampdoria 3-0, giallazzurri troppo forti per questa Doria. Le pagelle Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Frosinone, col Mantova gara da brividi. Controlli rafforzati; Serie B, Venezia in festa e a Frosinone la preparano. In coda nulla è deciso ma alla Reggiana serve un miracolo; Mantova, triplo ruggito. La salvezza è a un passo; Bianco: Mantova squadra pericolosa, pensiamo solo a vincere. Col Mantova gara da brividi. Controlli rafforzatiL’Osservatorio ha catalogato l’incontro di venerdì tra quelli a rischio e meritevoli di attenzione. Pesano la posta in palio, con la caccia alla A, l’alta affluenza prevista e la rivalità tra le due t ... ciociariaoggi.it Frosinone - Mantova, da martedì la caccia al bigliettoAlle 11 si apriranno i canali per l'acquisto del tagliando per assistere alla gara che può regalare il sogno Serie A ai giallazzurri ... ciociariaoggi.it Per conquistare i playoff servirà battere i veneti e sperare che il Mantova non espugni Frosinone - facebook.com facebook "Frosinone" - Results on X | Live Posts & Updates x.com