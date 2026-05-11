Il chemsex è sempre più un problema tra gli uomini gay

Negli ultimi tempi, si osserva un aumento dell'uso di sostanze psicoattive tra gli uomini gay durante l'attività sessuale, pratica nota come chemsex. Questa abitudine prevede l'assunzione di droghe specifiche con l'obiettivo di intensificare il piacere, ma comporta anche rischi di dipendenza. I servizi sanitari e le autorità segnalano un incremento di casi legati a questa situazione, che coinvolgono sia problemi di salute sia implicazioni legali.

È la pratica di assumere sostanze psicoattive per trarre più piacere dal sesso, ma causa dipendenze e problemi di cui si inizia a discutere Quando lo scorso dicembre ha ritirato il primo premio del concorso di bellezza Mr Gay World, che negli anni si è trasformato anche in una piattaforma importante di attivismo per la comunità LGBTQ+ mondiale, il quarantenne italiano Giulio Spatola ha dedicato la vittoria a David Stuart. Non è il suo compagno o un suo amico, ma un ricercatore che ha passato la vita a cercare di ridurre i danni di una pratica sessuale specifica: il chemsex. Il termine “chemsex” indica l’uso di sostanze psicoattive specifiche prima o durante i rapporti sessuali, con l’obiettivo di intensificare l’esperienza, prolungare la performance e abbassare le inibizioni.🔗 Leggi su Ilpost.it

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?? È opportuno allertarsi, anche preventivamente, rispetto alla diffusione di sostanze che, da altre parti del mondo, stanno creando problemi. Tuttavia ho la sensazione che, negli ultimi anni, questa attenzione stia oscurando problemi già in corso da noi che ri x.com