Sempre più giovani atleti riescono a raggiungere livelli di eccellenza nel mondo dello sport, grazie ai progressi scientifici e alle nuove tecniche di allenamento. In Premier League gioca Max Dowman, mentre in Formula Uno corre Kimi Antonelli. Questa tendenza si manifesta in diverse discipline, con un crescente numero di adolescenti che si affermano come campioni, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e pubblico.

In Premier League c’è Max Dowman. Nella Formula Uno c’è Kimi Antonelli. Ma gli esempi sono ovunque: c’è un’impennata di adolescenza tra i campioni dello sport. Che il Guardian ha provato ad analizzare da un punto di vista più scientifico, parlando con un po’ di esperti. “C’è uno schema? O questa sfilata di prodigi è semplicemente un miraggio, una di quelle illusioni ottiche che si presentano a ogni generazione di appassionati di sport che invecchiano e che pensano che i capitani della nazionale inglese di cricket, come i poliziotti, diventino sempre più giovani di anno in anno?”. Secondo il Guardian è una questione “interessante perché si suppone che i fenomeni adolescenziali siano casi eccezionali, rarità, miracoli che capitano una volta su un milione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sempre più adolescenti tra i campioni, grazie alla scienza. Ed è un problema (Guardian)

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