Sesso solo sotto effetto di droghe Sempre più romani nell' abisso del chemsex

Sempre più romani si trovano coinvolti nel fenomeno del chemsex, pratiche sessuali consumate esclusivamente sotto effetto di droghe. Un uomo racconta di aver perso il lavoro e di non riuscire più a vivere senza assumere sostanze prima di avere rapporti sessuali. La situazione evidenzia un legame stretto tra dipendenza da droghe e comportamenti sessuali a rischio nella città.

Consumano crack, GHB e crystal meth fino a diventarne dipendenti e rischiando di contrarre Hiv, clamidia e gonorrea per via di rapporti non protetti. Alcuni hanno dilapidato interi patrimoni, arrivando a perdere tutto. Ma uscire dall'incubo è possibile “Non riesco più ad avere rapporti sessuali senza assumere sostanze, ho perso il lavoro, non vivo più”. “Ho finito tutti i miei soldi, sono disperato”. “Non faccio più sesso senza crack, non so più come pagare gli spacciatori”. Le voci sono quelle dei romani che hanno chiesto aiuto dopo essere rimasti intrappolati nel labirinto del chemsex. La tenuta da 100 ettari, i farmaci per sedare un'anziana e la mazzetta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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