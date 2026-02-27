Il centrodestra ha concluso un accordo sulla riforma della legge elettorale, mentre le opposizioni esprimono forte dissenso. La discussione si è svolta in un clima teso e deciso, con le parti che si sono confrontate su posizioni opposte. La vicenda si sviluppa in un contesto di continui dibattiti politici, lasciando aperti diversi scenari futuri.

AGI - È notte quando il centrodestra raggiunge l' accordo sulla riforma della legge elettorale. È mattina quando le opposizioni innalzano un muro: "È irricevibile", tuona il Pd. E le altre forze di minoranza attaccano: "È solo un modo per distrarre l'attenzione dal referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, perché hanno paura e così lanciano un'esca". Insomma, per il centrosinistra di legge elettorale, semmai, si potrà parlare solo dopo il 22 e 23 marzo. Ma il centrodestra tira dritto e respinge le accuse: "Critiche preconcette", afferma il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, tra gli artefici dell'intesa raggiunta dalla coalizione di governo assieme a Roberto Calderoli e Andrea Paganella per la Lega, Stefano Benigni e Alessandro Battilocchio per FI. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Proporzionale, il centrodestra trova l'intesa. Scontro con le opposizioni

Legge elettorale, intesa nel centrodestra: proporzionale con premio di maggioranzaPreviste le ultime limature tecniche e un passaggio finale coi leader dei partiti di centrodestra, prima che il testo di legge venga depositato Le...

Leggi anche: Legge elettorale, il centrodestra presenta il proporzionale con premio: subito scontro. Il Pd: "Inaccettabile"

Temi più discussi: Il centrodestra presenta il proporzionale con premio, subito scontro; Legge elettorale, il centrodestra deposita il testo in Parlamento: proporzionale con premio di maggioranza; Legge elettorale, la proposta del centrodestra: Proporzionale con premio a chi vince con oltre il 40%. Schlein: Inaccettabile; Legge elettorale, c'è l'intesa nel centrodestra: proporzionale con premio di maggioranza. Schlein: Inaccettabile.

Legge elettorale, centrodestra deposita testo a Senato e Camera: proporzionale e premio al 40%Il testo è composto da tre articoli e l'iter dovrebbe partire dalla Camera dei Deputati. Previsto lo sbarramento al 3% e l'obbligo di indicare un solo nome per coalizione come candidato premier ... ilcorrieredelgiorno.it

Legge elettorale: il centrodestra deposita il testo, nella proposta l’obbligo di indicare il nome del premierLegge elettorale: il centrodestra deposita il testo, nella proposta l'obbligo di indicare il nome del premier Leggi su Agenzia Nova ... agenzianova.com

Legge elettorale, il centrodestra deposita il testo: proporzionale e premio al 40. Per la sinistra “è una schifezza”, ma non lo ha letto- facebook

Legge elettorale, il centrodestra deposita il testo: proporzionale e premio al 40. Per la sinistra “è una schifezza”, ma non lo ha letto x.com