Il dialogo tra Zaia e i Berlusconi ' agita' Lega e Forza Italia
Il 22 aprile si è svolto un incontro tra Marina Berlusconi e un rappresentante di Lega e Forza Italia, un mese dopo la sconfitta della maggioranza nel referendum sulla giustizia. La riunione ha attirato l’attenzione dei partiti coinvolti, suscitando discussioni interne. La notizia ha portato a un certo fermento tra le forze politiche alleate, con alcuni commentatori che hanno analizzato le possibili ripercussioni politiche.
AGI - Un incontro con Marina Berlusconi il 22 aprile, un mese dopo la sconfitta della maggioranza al referendum sulla giustizia. L'ospite, accolto nell'abitazione della primogenita del Cavaliere nel quadrilatero a Milano, è il leghista Luca Zaia. L'incontro tra Zaia e Marina Berlusconi . E basta l'accostamento tra i due nomi, anticipato da un quotidiano, per mandare in fibrillazione Lega e Forza Italia. In un momento delicato per la maggioranza e gli equilibri interni dei due partiti, Matteo Salvini reagisce in un primo momento non dando grande credito alla ricostruzione di Repubblica. Ma quando, a mano a mano che le ore passano, emerge che entrambe le parti confermano il rendez-vous, alla presenza dell'a.🔗 Leggi su Agi.it
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