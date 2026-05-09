Il dialogo tra Zaia e i Berlusconi ' agita' Lega e Forza Italia

Il 22 aprile si è svolto un incontro tra Marina Berlusconi e un rappresentante di Lega e Forza Italia, un mese dopo la sconfitta della maggioranza nel referendum sulla giustizia. La riunione ha attirato l’attenzione dei partiti coinvolti, suscitando discussioni interne. La notizia ha portato a un certo fermento tra le forze politiche alleate, con alcuni commentatori che hanno analizzato le possibili ripercussioni politiche.

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AGI - Un incontro con Marina Berlusconi il 22 aprile, un mese dopo la sconfitta della maggioranza al referendum sulla giustizia. L'ospite, accolto nell'abitazione della primogenita del Cavaliere nel quadrilatero a Milano, è il leghista Luca Zaia. L'incontro tra Zaia e Marina Berlusconi . E basta l'accostamento tra i due nomi, anticipato da un quotidiano, per mandare in fibrillazione Lega e Forza Italia. In un momento delicato per la maggioranza e gli equilibri interni dei due partiti, Matteo Salvini reagisce in un primo momento non dando grande credito alla ricostruzione di Repubblica. Ma quando, a mano a mano che le ore passano, emerge che entrambe le parti confermano il rendez-vous, alla presenza dell'a.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il dialogo tra Zaia e i Berlusconi 'agita' Lega e Forza Italia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Zaia incontra in segreto Marina Berlusconi: il Doge trasloca in Forza Italia?Luca Zaia, Presidente del Consiglio regionale del Veneto e campione del leghismo al Nord,haincontratoMarina Berlusconi, presidente di Fininvest e... Conti pubblici, la Lega agita il governo. Forza Italia e FdI: "No a scelte solitarie"La settimana che porta il Documento di finanza pubblica in Parlamento si apre con il governo stretto tra due esigenze: strappare margini a Bruxelles... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incontro 'cordiale' Marina Berlusconi-Zaia, non tralasciate 'considerazioni politiche'; L’incontro a Milano tra Marina Berlusconi e Luca Zaia: scenari e considerazioni politiche; Meloni tiene, ma nel centrodestra qualcosa si muove; Marina Berlusconi ora vuole la Lega. L’incontro segreto che terrorizza Salvini. Il dialogo tra Zaia e i Berlusconi 'agita' Lega e Forza ItaliaAGI - Un incontro con Marina Berlusconi il 22 aprile, un mese dopo la sconfitta della maggioranza al referendum sulla giustizia. L'ospite, accolto nell'abitazione della primogenita del Cavaliere nel q ... msn.com Zaia vede Marina Berlusconi, sul tavolo anche lo scenario politicoUn incontro a pranzo estremamente cordiale, incentrato soprattutto su progetti editoriali, ma che non ha tralasciato considerazioni sull'attualità politica del Paese. Così apprende l'ANSA sull'incon ... ansa.it “Da parte nostra c’è sempre stata disponibilità verso chiunque voglia entrare, ma a patto che si condividano valori e programma”. Stefano Benigni, Deputato e Vicesegretario Nazionale di Forza Italia. x.com