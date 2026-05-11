Il centrodestra di Boscagli governa ovunque ma fa campagna contro il Comune di Lecco
Il centrodestra di Boscagli controlla tutte le amministrazioni comunali, ma in campagna elettorale si concentra anche sul Comune di Lecco, con critiche rivolte all’amministrazione locale. A due settimane dal voto, gli esponenti di questa coalizione hanno partecipato a iniziative pubbliche che hanno sollevato discussioni sulla gestione della sicurezza, senza tuttavia fornire proposte concrete, mantenendo un tono di confronto più che di dialogo costruttivo.
La sicurezza è una cosa seria. Proprio per questo non può essere trasformata, a due settimane dal voto, nell’ennesima passerella elettorale del centrodestra. A Lecco per Filippo Boscagli sono arrivati sottosegretari, assessori regionali, europarlamentari e rappresentanti di Fratelli d’Italia e.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Notizie correlate
Piazza fa un passo di lato "per Lecco". Il centrodestra si compatta su Boscagli: "Grande emozione"Il candidato della Lega cede il posto con una lettera aperta e diventa capolista del Carroccio.
Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestraLecco, 7 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra di Lecco dovrebbe essere Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia.
Argomenti più discussi: Elezioni a Lecco, parola ai candidati: Filippo Boscagli; Ripartiamo da Lecco: un serpentone giallo in centro per Boscagli; Elezioni amministrative 2026, dove si vota il 24 e 25 maggio: comuni, schieramenti e candidati; FORZA ITALIA: L’ON. CATTANEO SUONA LA CARICA PER BOSCAGLI SINDACO.
Con il candidato sindaco del centrodestra Filippo Boscagli e con tutti i candidati consiglieri, dirigenti, giovani e simpatizzanti lecchesi di Forza Italia. Abbiamo parlato di Piano Casa, edilizia residenziale pubblica e tutela della proprietà. A Lecco, il vento sta cam facebook
Elezioni Lecco 2026, la guida. Candidati, liste e come si votaFilippo Boscagli, esponente del centrodestra lecchese ed ex assessore regionale, è il candidato del centrodestra con 4 liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e la lista civica Filippo Boscagli ... money.it