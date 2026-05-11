Il centrodestra di Boscagli governa ovunque ma fa campagna contro il Comune di Lecco

Il centrodestra di Boscagli controlla tutte le amministrazioni comunali, ma in campagna elettorale si concentra anche sul Comune di Lecco, con critiche rivolte all’amministrazione locale. A due settimane dal voto, gli esponenti di questa coalizione hanno partecipato a iniziative pubbliche che hanno sollevato discussioni sulla gestione della sicurezza, senza tuttavia fornire proposte concrete, mantenendo un tono di confronto più che di dialogo costruttivo.

La sicurezza è una cosa seria. Proprio per questo non può essere trasformata, a due settimane dal voto, nell’ennesima passerella elettorale del centrodestra. A Lecco per Filippo Boscagli sono arrivati sottosegretari, assessori regionali, europarlamentari e rappresentanti di Fratelli d’Italia e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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