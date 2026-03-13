Piazza fa un passo di lato per Lecco Il centrodestra si compatta su Boscagli | Grande emozione

Il centrodestra a Lecco ha annunciato ufficialmente la candidatura di Filippo Boscagli a sindaco, suscitando reazioni tra i partiti della coalizione. Piazza ha preso un passo di lato per sostenere questa scelta e ha espresso grande emozione per l’evento. La conferma della candidatura ha portato a una serie di reazioni e commenti tra gli alleati politici.

Il candidato della Lega cede il posto con una lettera aperta e diventa capolista del Carroccio. Zamperini (FdI): "Ora uniamo tutto il fronte alternativo a Gattinoni". Butti e Gagliardi: "Squadra compatta per vincere". L'ufficializzazione della candidatura di Filippo Boscagli a sindaco di Lecco per il centrodestra unito ha messo in moto una serie di reazioni a catena all'interno della coalizione. Il primo a intervenire è stato Carlo Piazza, il candidato della Lega che ha accettato di fare un passo di lato per sbloccare lo stallo: la sua nota aperta è arrivata pochi minuti dopo il comunicato ufficiale, seguita a ruota dalle dichiarazioni del segretario provinciale del Carroccio Daniele Butti, del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini e del coordinamento provinciale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestraLecco, 7 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra di Lecco dovrebbe essere Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia. Giovane accoltellato. Boscagli: "Non si può accettare che Lecco sia ostaggio della violenza", Piazza: "Città fuori controllo"Dure critiche dalle opposizioni di centrodestra dopo il grave fatto di cronaca avvenuto sabato sera in zona stazione a Lecco dove un ventenne è stato... Una raccolta di contenuti su Piazza fa un passo di lato per Lecco Il... Temi più discussi: Piazza Affari: allunga il passo il FTSE Italia All-Share Financials; Piazza d'Armi, via libera alla variante interna: un nuovo passo verso il futuro mercato cittadino; No Vax. Sbarra: Sabato prossimo in piazza uniti per riaffermare valori della Costituzione. Respingeremo i rigurgiti antidemocratici e la violenza. - CISL; Biodigestore, si passa alla piazza. Festa di Capodanno in piazza. Valenti fa un passo indietro: Ma suggerisco l’artista BigMamaAveva riempito piazza Sant’Agostino con il suo Capodanno diabolico, una festa travolgente che aveva fatto ballare Arezzo fino a notte fonda. Ma per il 31 dicembre 2025 Mauro Valenti, storico patron ... lanazione.it Pace e partecipazione, anche Avvenire in piazza a Fa' la cosa giusta!Tanti gli appuntamenti con i nostri giornalisti a Rho fra il 13 e il 15 marzo per la fiera del consumo critico e gli stili di vista sostenibili. Storie ... avvenire.it Manifestazione sabato 14 marzo in piazza Pontida. La Cgil: “Obiettivo un contratto nazionale che garantisca le tutele più elementari” - facebook.com facebook Il 19 marzo la campagna itinerante di prevenzione cardio-cerebrovascolare arriva a piazza Castelnuovo.. x.com