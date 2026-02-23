Ogni volta che io e Ronaldo ci incrociamo in Portogallo è sempre una buona scusa per incontrarci di nuovo ridere e rivivere i momenti che abbiamo condiviso Nani descrive dettagliatamente il suo rapporto con il suo ex club e compagno di nazionale

Nani ha raccontato che ogni incontro con Ronaldo in Portogallo rappresenta un'occasione per rivivere i momenti passati, ridere e rafforzare l’amicizia. La causa di questi incontri frequenti risiede nella lunga carriera condivisa tra i due, che li ha portati a giocare insieme in diversi club e con la nazionale. Recentemente, sono stati notati mentre si scambiavano battute in un locale di Lisbona, subito dopo una partita amichevole.

Notizia fresca giunta in redazione: Nani e Cristiano Ronaldo hanno condiviso il campo 131 volte da professionisti nel corso delle rispettive carriere, condividendo alcuni dei palcoscenici più importanti del calcio mondiale. Che si tratti di allenarsi insieme a Lisbona, illuminare l’Old Trafford, vincere la Champions League a Mosca o sollevare il Campionato Europeo a Parigi, la coppia ha ottenuto quasi tutto ciò che c’era da ottenere nel gioco. Anche se le loro carriere hanno preso strade diverse, il legame tra loro rimane più forte che mai. Potrebbe piacerti Nani sul suo rapporto con Ronaldo. Nani e Ronaldo hanno condiviso il campo 131 volte per Portogallo e Manchester United “Da quando si è trasferito in Arabia Saudita, siamo meno in contatto di prima”, racconta Nani QuattroQuattroDue quando gli è stato chiesto del suo rapporto con il suo ex compagno di squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Martina Miliddi vita privata: è fidanzata? L’ex ad Amici, il suo rapporto con De martino e il suo attuale compagnoMartina Miliddi, ex concorrente di Amici, ha attirato l’attenzione dei media per la sua relazione sentimentale con il suo attuale compagno, che ha confermato di conoscere da diversi mesi.

“Sono ostaggio dei miei vicini, abbiamo iniziato a fare sesso estremo insieme per gioco ma ora mi bussano ogni volta che sono annoiati o eccitati”: una lettrice racconta il suo triangolo sessuale al Daily StarUna lettrice condivide la sua esperienza di un triangolo sessuale con i vicini, iniziato per gioco e poi diventato una routine quotidiana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Enrico Nigiotti a Sanremo 2026: quando non sai volare, resta la musica; Enrico Nigiotti, che emozione a Sanremo per Ogni volta che non so volare; Io che festeggio il cuoriversario; Sanremo 2026, Nayt con Prima che. Il testo della canzone.

Enrico Nigiotti, che emozione a Sanremo per Ogni volta che non so volareCarico ma sereno, maturo ma ancora sognatore, Enrico Nigiotti affronta Sanremo «con una canzone che parla di me, ma parla un po’ di tutti» e senza «nessuna paura: l’unica che ho avuto in vita mia è ... iodonna.it

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti con la canzone ‘Ogni volta che non so volare’: testo e significatoEnrico Nigiotti torna a Sanremo 2026: il testo e il significato della canzone ‘Ogni volta che non so volare’. Ecco tutti i dettagli. notizie.it

Il tuo vicino di Lecce o Bari ogni volta che dice "carupeta" sta parlando il greco antico. Non è una metafora. Tra l'VIII e il III secolo a.C., la Magna Grecia controllava le coste pugliesi. Ma a differenza di quanto accadde in Sicilia o Campania, il Salento e la Valle - facebook.com facebook

Ogni volta cambiano regole e interpretazioni, ma guardacaso SEMPRE nella stessa direzione. x.com