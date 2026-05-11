Il castello di Sammezzano torna in vita | acquistato per 18 milioni le sue stanze suggestive riaprono dopo 30 anni

Il castello di Sammezzano, situato nei pressi di Firenze, è stato acquistato per 18 milioni di euro. Dopo circa 30 anni di chiusura, le sue stanze riccamente decorate e i suoi arredi sono stati riaperti al pubblico. L'edificio si distingue per i colori vivaci, gli archi imponenti e i dettagli ispirati allo stile arabo. La struttura, che si trova in una zona immersa nel verde, torna così a essere accessibile.

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Colori vivaci, archi maestosi, scorci bianchi: il castello di Sammezzano è una piccola perla araba situata vicino a Firenze. Dopo anni di abbandono e chiusura, nel 2025 è stata acquistato dalla famiglia Moretti per 18 milioni di euro con l'obbiettivo di essere restaurato e riaperto al pubblico e i lavori sono finalmente iniziati.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, i Girolamini riaprono: torna il tesoro dopo 14 anni di silenzioDopo quattordici anni di silenzio forzato, il Complesso Monumentale dei Girolamini riapre oggi, mercoledì 22 aprile 2026, le sue porte al pubblico,... Riaprono le ’Stanze del vescovo’ restaurateDopo oltre due secoli, rivedono la luce il fregio sulla sommità delle pareti e il soffitto a cassettoni in legno di una delle cosiddette Stanze del... Si parla di: Italia fuori rotta: 20 meraviglie segrete che sembrano irreali; L’Italia che non ti aspetti: 20 meraviglie (quasi) segrete e fuori rotta che sembrano appartenere a un altro mondo. Gli affascinanti motivi in ??stile neomoresco della Sala del Pavone all'interno del Castello di Sammezzano, in Italia. reddit #castelloabbandonato - Results on X | Live Posts & Updates x.com