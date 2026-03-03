Riaprono le ’Stanze del vescovo’ restaurate

Dopo più di due secoli, le Stanze del Vescovo a Palazzo dei Pio sono state riaperte al pubblico. Sono stati restaurati il fregio sulla sommità delle pareti e il soffitto a cassettoni in legno, risalenti all’epoca di Alberto III Pio, tra il 1518 e il 1520. I lavori di recupero hanno consentito di restituire visibilità a dettagli storici rimasti nascosti nel tempo.

Dopo oltre due secoli, rivedono la luce il fregio sulla sommità delle pareti e il soffitto a cassettoni in legno di una delle cosiddette Stanze del Vescovo a Palazzo dei Pio, risalenti all’epoca di Alberto III Pio, tra il 1518 e il 1520. È stato completato il restauro della Sala, che si trova al primo piano, accanto alla sala Manuzio. L’intervento, del valore di circa 498 mila euro, era partito la scorsa primavera e i lavori hanno riguardato il consolidamento della struttura e il restauro delle pareti e del soffitto che fino al 2020 erano stati nascosti da un controsoffitto realizzato nel tardo Settecento, quando si rese necessario dotare il vescovo di una dimora provvisoria dopo che Carpi era stata elevata a diocesi nel 1779. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riaprono le ’Stanze del vescovo’ restaurate Carpi, concluso il restauro di una delle Stanze del vescovoÈ stato completato il restauro di una delle cosiddette Stanze del Vescovo a Palazzo dei Pio e, dopo oltre due secoli, rivedono la luce lo splendido... Il mondo di Puccini, le fotografie restaurateDiciannove fotografie che immortalano Giacomo Puccini ‘riemergono’ dall’archivio del celebre pittore lucchese Luigi De Servi. Tutti gli aggiornamenti su Stanze del Temi più discussi: Riaprono le ’Stanze del vescovo’ restaurate; Regina Coeli, riaperta l’accoglienza, dopo il crollo del tetto dell’autunno scorso; In primavera torna l’Hermitage: 59 camere nel parco privato a due passi dal mare in Versilia; Carceri, a Regina Coeli riaperta accoglienza dopo il crollo del tetto dell'autunno scorso. Riaprono le ’Stanze del vescovo’ restaurateDopo oltre due secoli, rivedono la luce il fregio sulla sommità delle pareti e il soffitto a cassettoni in legno di una delle cosiddette Stanze del Vescovo a Palazzo dei Pio, risalenti all’epoca di ... ilrestodelcarlino.it Le Stanze si riaprono all’arte: Progetto di memoria e futuroChi ha vissuto la vivacità social culturale degli anni Sessanta-Settanta lo ricorderà: qui, nella sua bella Sala dei Pesci in particolare, ci s’incontrava, si ballava, accadeva la vita degli alto ... lanazione.it +++ CONCLUSO IL RESTAURO DI UNA DELLE STANZE DEL VESCOVO +++ Riportati alla luce il fregio e il soffitto cinquecenteschi risalenti all’epoca di Alberto III Pio. Sabato 7 marzo, dalle 15, tre visite guidate gratuite e su prenotazione. Leggi qua: https://te - facebook.com facebook “La giunta dell’Unione Camere penali Italiane esprime la più ferma condanna per il reiterato e sistematico utilizzo dei Palazzi di Giustizia da parte di esponenti dell’Associazione nazionale magistrati a fini di propaganda politica in vista del referendum sulla rifo x.com