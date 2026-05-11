Alle quattro del pomeriggio, in tutta Italia, si diffonde la notizia che il ministro della Cultura ha licenziato gran parte del proprio staff. La decisione riguarda diversi membri del team che lavoravano al suo fianco. Nessun dettaglio ufficiale sui motivi, ma la misura ha coinvolto numerosi collaboratori. La notizia si diffonde rapidamente, suscitando attenzione tra i media e i dipendenti coinvolti.

Sono le quattro del pomeriggio quando nelle redazioni di tutta Italia si fa largo una notizia: il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha licenziato gran parte del suo staff. A darne per primo l’annuncio è il Corriere, che rilancia su tutti due nomi: quello di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e quello di Elena Proietti Trotti, segretario particolare del ministro. Una notizia tanto improvvisa da prendere in contropiede anche i diretti interessati, all’oscuro della decisione. Da settimane non tira una bella aria nei corridoi del Ministero. Nell’ultima settimana è andato in scena il duello a distanza tra Giuli e Pietrangelo Buttafuoco, direttore della Biennale di Venezia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il caso del Giuli furioso: licenziato tutto lo staff

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Giuli e lo staff licenziato al ministero della Cultura, Lollobrigida: "Sono normali avvicendamenti, Merlino e Proietti hanno capacità indiscusse"Alessandro Giuli ha deciso di fare "tabula rasa" del suo staff al ministero della Cultura.

Leggi anche: Il ministro della Cultura Giuli azzera il Mic, licenziati due fedelissimi del suo staff per il "caso Regeni"

Argomenti più discussi: Terremoto alla Cultura. Giuli silura mezzo staff. Tensioni per il caso del docufilm su Regeni; Corriere.it, 'Giuli licenzia i dirigenti del Mic dopo il caso Regeni'; Giuli licenzia due dirigenti del ministero dopo il caso dei fondi negati al documentario su Regeni; Terremoto al ministero della Cultura: Giuli licenzia i vertici del suo staff.

E Giuli perde altri due pezzi: cacciati i vertici del ministero. Via due dirigenti ministeriali dopo le polemiche per il caso dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni. @tommasorodano x.com

Solo io trovo che i libri delle elementari/medie siano sempre più infarciti di un lessico complicato e spropositato per il livello di apprendimento? reddit