Il ministro della Cultura ha deciso di licenziare due membri del suo staff, Emanuele Merlino ed Elena Proietti, in seguito al caso Regeni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e fa seguito a un'indagine interna. La misura riguarda il personale di fiducia del ministro, che sono stati sollevati dai loro ruoli. La riorganizzazione coinvolge anche il rinnovamento della direzione del Ministero.

Non c’è pace al Mic. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha deciso di licenziare due personalità rilevanti del suo staff. Sono pronti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, ed Elena Proietti, segretaria particolare del ministro. Merlino paga per la vicenda legata ai finanziamenti del documentario su Giulio Regeni. Il ministro Giuli licenzia il suo staff Chi sono i due big licenziati da Giuli Il perché dei due licenziamenti e il "caso Regeni" Chi sono Emanuele Merlino ed Elena Proietti Il ministro Giuli licenzia il suo staff Nuova bufera all’interno del ministero della Cultura dopo le polemiche legate all’allontanamento di Beatrice Venezi dal teatro La Fenice e a quelle sulla Biennale di Venezia per la presenza della Russia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il ministro della Cultura Giuli azzera il Mic, licenziati due fedelissimi del suo staff per il "caso Regeni"

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