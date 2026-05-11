Il caso del biodigestore di Villareggia | mille abitanti quattro anni di battaglie anche contro il Pnrr

Nel comune di Villareggia, con circa mille abitanti, si svolge da oltre quattro anni una disputa riguardante un biodigestore. La questione ha coinvolto la comunità locale e ha visto opposizioni che si sono protratte nel tempo, anche in relazione ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La vicenda si svolge in un’area a stretto contatto con il confine tra Piemonte e Vercelli.

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