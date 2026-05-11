Il caso del biodigestore di Villareggia | mille abitanti quattro anni di battaglie anche contro il Pnrr
Nel comune di Villareggia, con circa mille abitanti, si svolge da oltre quattro anni una disputa riguardante un biodigestore. La questione ha coinvolto la comunità locale e ha visto opposizioni che si sono protratte nel tempo, anche in relazione ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La vicenda si svolge in un’area a stretto contatto con il confine tra Piemonte e Vercelli.
Nel piccolo comune di Villareggia, mille abitanti alle porte del Canavese, in provincia di Torino, ma a poche centinaia di metri dal vercellese, si consuma da oltre quattro anni una delle vertenze ambientali più significative del territorio piemontese. Al centro della contesa c’è il progetto di un grande impianto per la produzione di biometano, promosso da Filiera Blu insieme al Consorzio Capac, che ha mobilitato la comunità locale e dato vita a un confronto serrato tra cittadini, istituzioni e imprese. Il progetto prevede la realizzazione di un gigantesco biodigestore per la produzione di biometano attraverso la fermentazione di deiezioni animali e scarti agricoli e agroindustriali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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