Una giuria a Los Angeles ha giudicato Meta e YouTube responsabili di aver contribuito alla dipendenza di una giovane utente, influenzando la sua salute mentale. Questa decisione si inserisce in un dibattito più ampio sui rischi dei social media e il loro ruolo nel benessere degli utenti, richiamando confronti storici con le battaglie legali contro le multinazionali del tabacco negli anni '90.

M ilano, 25 mar. (askanews) – Una giuria di Los Angeles ha messo sotto accusa il modello dei social: Meta e YouTube sono state ritenute responsabili di aver contribuito alla dipendenza di una giovane utente, con conseguenze sulla sua salute mentale. È il verdetto arrivato dopo oltre una settimana di deliberazioni in California, in un caso destinato a fare scuola. Secondo la giuria, alcune caratteristiche delle piattaforme – progettate per aumentare il tempo di utilizzo – hanno favorito comportamenti compulsivi, aggravando il disagio psicologico della ragazza. Leggi anche › Adolescenti e social: funzionano davvero i divieti? Meta e YouTube condannate: “creano dipendenza”: dovranno risarcire un’utente con 3 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il casa è destinato a fare scuola: è già stato paragonato alle battaglie legali contro le multinazionali del tabacco negli anni '90

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