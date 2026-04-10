Nuove accuse contro Scajola indebita percezione di erogazioni pubbliche e falso | al centro i soldi del Pnrr per un biodigestore

Nuove indagini coinvolgono Claudio Scajola, attuale presidente della Provincia e ex ministro. Secondo le accuse, avrebbe percepito indebitamente fondi pubblici provenienti dal Pnrr destinati a un biodigestore, e sarebbe coinvolto anche in un episodio di falso in atto pubblico. La vicenda si aggiunge a un contesto giudiziario che vede il politico sotto inchiesta per reati legati alla gestione di denaro pubblico e alla documentazione ufficiale.

Nuova grana giudiziaria per Claudio Scajola. Il presidente della Provincia di Imperia – sindaco della città ed ex ministro del governo Berlusconi – è indagato per indebita percezione di erogazioni pubbliche in concorso e falso in atto pubblico in concorso. Insieme a lui, con le stesse accuse, ci sono Riccardo Demicheli, amministratore delegato di Avalon, e l’ex dirigente della Provincia – oggi in pensione – Michele Russo. La vicenda riguarda la richiesta di finanziamento, rivolta all’Unione europea, di 6,4 milioni di euro – attraverso il Pnrr – per la costruzione di un biodigestore nel Comune di Taggia. Un primo avviso di chiusura delle indagini era stato notificato lo scorso novembre con l’ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (pena dai due ai sette anni di reclusione). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuove accuse contro Scajola, indebita percezione di erogazioni pubbliche e falso: al centro i soldi del Pnrr per un biodigestore Confiscato un immobile ad un uomo condannato per indebita percezione di erogazioni pubblicheUn provvedimento per la confisca di beni è stato eseguito dalla guardia di finanza nei confronti di un uomo, originario della provincia di Teramo,... Condannato per indebita percezione di erogazioni pubbliche, scatta la confisca di un immobile di 160mila euroI finanzieri del Comando provinciale di L’Aquila hanno eseguito a un provvedimento, emesso dalla procura generale della Corte d’Appello di L’Aquila,...