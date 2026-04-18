Nel gennaio 2002, Diego Forlan si unì al Manchester United, entrando a far parte di una delle squadre più note al mondo per le sue stelle. In quel periodo, Beckham era tra i giocatori più riconoscibili a livello globale, non solo per le sue qualità sportive ma anche per la sua vita privata, inclusa la relazione con una popolare cantante. L’esperienza di Forlan nello spogliatoio coinvolgeva anche questa dimensione di celebrità, che andava oltre il calcio.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Quando Diego Forlan arrivò al Manchester United nel gennaio 2002, si unì a una delle squadre più ricche di stelle del pianeta. L’attaccante uruguaiano aveva solo 22 anni quando si è trasferito in Europa, unendosi ai Red Devils con un trasferimento di 6,9 milioni di sterline dalla squadra argentina dell’Independiente dopo che la squadra di Sir Alex Ferguson ha battuto il Middlesbrough per un accordo. Tra i suoi nuovi compagni di squadra c’erano giocatori del calibro di David Beckham, più il resto del Classe 92, con un certo Cristiano Ronaldo arrivato al club nell’estate del 2003. Potrebbe piacerti Forlan sulla condivisione dello spogliatoio con Beckham e Ronaldo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ‘Beckham era un fenomeno globale, non solo per quanto fosse bravo, ma perché usciva con una Spice Girl. È stato come viaggiare con una star di Hollywood, Diego Forlan, condividendo lo spogliatoio con David Beckham

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