L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha condiviso sui social un’analisi riguardante l’episodio in cui si discute se sia stato correttamente evitato un cartellino rosso a Lobotka. Secondo Calvarese, il giocatore non avrebbe piantato il piede in modo intenzionale, rendendo eccessivo il cartellino rosso che sarebbe stato mostrato. La questione riguarda la valutazione dell’azione da parte dell’arbitro durante la partita.

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha pubblicato sui propri profili social un’analisi dettagliata sull’episodio del presunto cartellino rosso non assegnato a Lobotka per il fallo su Folorunsho. La conclusione dell’analisi è chiara: il cartellino giallo mostrato dall’arbitro è la decisione corretta. Il fallo c’è ed è sanzionabile per via del contatto al costato, ma non ha i requisiti per il rosso diretto, che presuppone un uso eccessivo della forza o una condotta violenta. Lobotka non interviene con aggressività né con intenzione evidente di far male: si tratta di un’azione fallosa ma non volontaria. Espellere il giocatore in questa situazione sarebbe stato un errore grave, capace di incidere in modo significativo sull’ andamento della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Calvarese: “Lobotka non pianta il piede, il cartellino rosso sarebbe stato eccessivo”

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