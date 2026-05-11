Il cantiere porta alla luce l' antica anima di via Manzoni | nel primo isolato tornano le basole storiche

Durante i lavori di riqualificazione in via Manzoni, sono state rinvenute le basole storiche in pietra lavica, coperte dall’asfalto. Il tratto di strada di circa 750 metri sarà convertito in un viale alberato e pedonale, coinvolgendo il recupero di elementi architettonici antichi. I lavori di scavo hanno portato alla luce questa parte dell’antico aspetto della via, che ora sarà ripristinata come parte di un intervento di riqualificazione urbana.

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