Il cantiere porta alla luce l' antica anima di via Manzoni | nel primo isolato tornano le basole storiche
Durante i lavori di riqualificazione in via Manzoni, sono state rinvenute le basole storiche in pietra lavica, coperte dall’asfalto. Il tratto di strada di circa 750 metri sarà convertito in un viale alberato e pedonale, coinvolgendo il recupero di elementi architettonici antichi. I lavori di scavo hanno portato alla luce questa parte dell’antico aspetto della via, che ora sarà ripristinata come parte di un intervento di riqualificazione urbana.
Un tratto di strada carrabile lungo 750 metri sarà trasformato in un viale alberato pedonale, grazie al recupero delle storiche basole in pietra lavica, prima coperte dall’asfalto e riportate alla luce nel corso degli scavi. È questo il prossimo passaggio previsto nel programma di lavori in atto.🔗 Leggi su Baritoday.it
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