Eustachio Degola | il prete genovese che ispirò Manzoni torna alla luce

Il 17 gennaio 2026 si terrà a Genova un convegno dedicato al bicentenario della scomparsa di Eustachio Degola, il prete genovese che ispirò Manzoni. L'iniziativa riunirà studiosi e storici per approfondire la vita e il ruolo di Degola nel contesto del periodo. L’evento sarà un’occasione per analizzare l’eredità lasciata dal prete e il suo legame con l’autore lombardo.

? Cosa sapere Convegno a Genova il 17 gennaio 2026 sul bicentenario della scomparsa di Eustachio Degola.. Gli studi sulle carte inedite analizzano il legame tra il prete e Alessandro Manzoni.. Il 17 gennaio 2026 ha segnato il bicentenario della scomparsa di Eustachio Degola, figura centrale tra Genova e la storia religiosa europea, celebrata attraverso un approfondito convegno di studi che ha riunito accademici e archivisti. Tra i vicoli caruggi e l’atmosfera colta dei centri di ricerca, la memoria del prete genovese nato nel 1761 e morto nel 1826 è tornata al centro del dibattito grazie a una serie di interventi specialistici. Degola non fu...🔗 Leggi su Ameve.eu

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