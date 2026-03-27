A Pianella, il 26 marzo, è iniziato un progetto che prevede il ripristino delle targhe storiche nelle strade, piazze e vie del centro. L’iniziativa mira a riportare in evidenza gli antichi nomi dei luoghi, valorizzando così le radici e la lingua locale. Tra le attività coinvolte ci sono anche le scuole, che partecipano al recupero della memoria storica del territorio.

È partito da piazza dei Vestini il progetto sull’odonomastica storica in dialetto che vede protagoniste anche le scuole. Proprio gli alunni delle quarte hanno partecipato all'apposizione delle prime targhe sul territorio comunale. Voluto dall'amministrazione, è nato dalla volontà di Remo di Leonardo e Vittorio Morelli Un progetto per tramandare radici, lingua e luoghi che hanno segnato la storia di Pianella. È quello che ha preso il via da piazza dei Vestini il 26 marzo: un progetto sull’odonomastica storica in dialetto che vede protagoniste anche le scuole. La prima fase, quella ufficialmente partita, prevede l’apposizione di dieci targhe nel centro storico, riportanti le antiche denominazioni dialettali di vie, piazze, vicoli e larghi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Pianella ridà voce alla sua identità: gli antichi nomi di strade, piazze e vie tornano protagonisti con le targhe storiche

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