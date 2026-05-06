Porte aperte al Canile di via Nonantolana visite guidate gadget e adozioni per sostenere gli amici a quattro zampe

Sabato 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, il Canile intercomunale di Modena organizza una giornata di porte aperte. Dalle 11 alle 16, chiunque può visitare la struttura, conoscere gli animali ospitati e partecipare a visite guidate. Durante l’evento saranno disponibili gadget e sarà possibile adottare alcuni dei cani e dei gatti presenti, con l’obiettivo di trovare loro una famiglia.

Tornano gli open day al Canile intercomunale di Modena, dove tutte le persone interessate possono visitare la struttura e conoscere gli ospiti in cerca di una famiglia e di una casa: appuntamento sabato 9 maggio, in occasione della Festa della Mamma, dalle ore 11 alle 16 presso la struttura di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Porte aperte per la "Campagna adozioni 2026": appuntamento al Canile ComunaleBRINDISI – Torna l'appuntamento con la solidarietà verso gli amici a quattro zampe. Leggi anche: Un'altra giornata all’insegna delle adozioni di amici a 4 zampe: torna "Il canile va in città" Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuovo canile di Varese ai Duni: approvato il progetto, ma la realizzazione sarà a tappe; Stare insieme va di moda. I ragazzi del Datini e File per le cure palliative. Porte aperte al canile di Groppoli. Eventi dedicati ai ’giganti fragili’Sabato dalle 15 alle 17 al canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo, di proprietà e gestito dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, c’è Canile aperto – I giganti gentili, dedicato alla ... lanazione.it Canile, dove i nostri amici trovano casaI ragazzi della 2B delle medie Orsini hanno intervistato i volontari della struttura comunale imolese: Ecco come trascorrono le giornate ... msn.com Korunera. Zucchero · Come Il Sole All'Improvviso (Remastered 2017). Sono entrati in canile ad un mese di vita, due fratelli che non hanno mai conosciuto altro , noi li abbiamo conosciuti lì , nello stesso canile di Orso , Fiocco , Simba, Lea , Cindy, Toby . Anche - facebook.com facebook