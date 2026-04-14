Il Canile va in città | in centro sfilano gli amici a quattro zampe in cerca di una famiglia

Domenica 19 aprile, nel centro di Latina, si è svolta un’iniziativa promossa dall’Associazione Amici del Cane di Latina ODV. Durante l’evento, gruppi di cani e i loro amici umani hanno sfilato per le vie della città, con l’obiettivo di favorire l’adozione di animali provenienti dal canile. La manifestazione ha coinvolto volontari e cittadini, portando in piazza alcuni dei cani disponibili per l’adozione.

"Il Canile va in città”. Questa l’iniziativa promossa dalle volontarie dell’Associazione Amici del Cane di Latina ODV nella giornata di domenica 19 aprile nel pieno centro di Latina. Una iniziativa pensata dall’associazione che proprio quest’anno celebra i suoi 45 anni di attività e che ha così.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Un'altra giornata all’insegna delle adozioni di amici a 4 zampe: torna "Il canile va in città" Leggi anche: Una giornata di sport tra famiglia e amici a quattro zampe: l'evento imperdibile a Roma Temi più discussi: Il canile va in città a Villa Borghese; Roma, cani in passerella a Villa Borghese: torna Il canile va in città; Latina, i cani del canile per le vie del centro: Il Canile va in città per sensibilizzare alle adozioni; Il canile va in città: gli Amici del Cane di Latina in passerella in piazza del Popolo. Il Canile va in città: in centro sfilano gli amici a quattro zampe in cerca di una famigliaL’iniziativa promossa dall'Associazione Amici del Cane di Latina che gestisce il canile di Chiesuola. Sarà possibile chiedere anche informazioni sulle adozioni e magari fare quell’incontro capace di c ... latinatoday.it Il canile va in città: la sfilata a quattro zampe a Villa Borghese sabato 18 aprilePresso l’area del galoppatoio di Villa Borghese torna sabato 18 aprile l'iniziativa Il canile va in città per la tua adozione del cuore. ecoincitta.it Urgente! Raja, una cucciola di 3 mesi mix Rottweiler, sta soffrendo in canile. Ha bisogno di uscire da lì al più presto! È dolce, giocherellona e merita una casa piena d'amore. Se non puoi adottarla, condividi questo post per aiutarla a trovare la sua famiglia p - facebook.com facebook Dal canile al red carpet: a Villa Borghese sfilano i cani in cerca di casa ift.tt/81Z3QCr x.com