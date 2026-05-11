Il cammeo di Accusato regala un sorriso a Papa Leone XIV | l’eccellenza torrese

Un particolare cammeo realizzato dall’artista torrese Domenico Accusato ha suscitato un sorriso tra le persone presenti durante una cerimonia ufficiale dedicata a Papa Leone XIV. L’opera, che rappresenta un momento di omaggio, è stata mostrata pubblicamente e ha attirato l’attenzione per la sua raffinatezza. La scultura, riconosciuta come esempio dell’eccellenza artistica locale, è stata esposta in occasione di un evento culturale.

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"> Il Cammeo di Domenico Accusato: Un Omaggio al Papa. Un cammeo d’eccezione “made in Torre del Greco” è giunto tra le mani di Sua Santità Papa Leone XIV. Questo capolavoro è stato realizzato dal maestro incisore Domenico Accusato, noto per la sua abilità nell’arte del cammeo, nella sua bottega situata in Via Diego Colamarino, nel cuore della cittadina. La creazione, commissionata dal Pontificio Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, è stata magistralmente intagliata su una conchiglia Sardonica di 120 mm. L’incisione rappresenta la Beata Vergine del Rosario di Pompei, un simbolo di fede che racchiude in sé la profondità della devozione mariana e la lunga storia dell’arte incisoria di Torre del Greco, ammirata in tutto il mondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il cammeo di Accusato regala un sorriso a Papa Leone XIV: l’eccellenza torrese. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corallo e cammeo torrese, il Consorzio sostiene il Mac3 e coinvolge la filieraFedermanager Salerno, il futuro del made in Italy passa per le aree interne del Sud. Papa Leone XIV chiama la banca di Chicago, ma succede l’assurdo: “Sono il Papa”Si può guidare spiritualmente oltre 1,4 miliardi di cattolici sparsi per il mondo, rappresentare il 17,7% della popolazione globale, e... Si parla di: Arriva da Torre del Greco il cammeo donato a Papa Leone; Realizzato a Torre del Greco il cameo con la Madonna di Pompei donato al Papa. L’eccellenza torrese tra le mani del Papa: il cammeo di Accusato fa sorridere Leone XIVUn cammeo made in Torre del Greco tra le mani del Papa: è stato realizzato dal maestro Domenico Accusato nella sua bottega di Via Colamarino. Il cammeo torrese di Domenico Accusato incanta il Papa I ... msn.com