Corallo e cammeo torrese il Consorzio sostiene il Mac3 e coinvolge la filiera

Il consorzio Corallo e Cammeo Torrese ha deciso di supportare l’apertura del Museo Mac3, rispondendo all’invito del comune di Torre del Greco. Ha inviato personale per accogliere i visitatori e promuovere il patrimonio espositivo, coinvolgendo così la filiera locale della lavorazione del corallo e del cammeo. Questa iniziativa mira a valorizzare le produzioni artigianali tradizionali e a rafforzare la presenza culturale nel territorio.

Federmanager Salerno, il futuro del made in Italy passa per le aree interne del Sud. Focus a Padula Telesia for Peoples, edizione dedicata alla Fondazione Caliendo. Ospiti i genitori del piccolo Domenico Premio nazionale di poesia Cerino: il 9 maggio la finale. Giaculli ricorda Corsi a un anno dalla sua scomparsa La decisione nasce da un’assunzione di responsabilità verso il territorio e verso un settore che rappresenta un elemento identitario. Negli ultimi anni, il consorzio e Assocoral avevano già manifestato disponibilità al dialogo sui bandi legati al museo, senza arrivare a una fase operativa. Ora, con l’avvio concreto del progetto, arriva anche il contributo diretto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Ambiente, il corallo come ponte tra Italia e Tunisia: a Torre del Greco workshop su filiera Leggi anche: Dai campi all’industria. La filiera cooperativa sostiene il Made in Italy Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Assocoral spinge il distretto oltre i confini: Torre del Greco torna strategica; Nasce il Precious Sea Summit: Torre del Greco capitale dei gioielli del mare; Torre del Greco capitale dei gioielli del mare: al via il Precious Sea Summit; Torre del Greco capitale del gioiello marino: nasce il Precious Sea Summit. Nasce il Precious Sea Summit: Torre del Greco capitale dei gioielli del mareTracciabilità, tutela delle risorse marine, valorizzazione dei mestieri antichi sono tra le sfide della contemporaneità che la filiera deve affrontare. napolivillage.com Proposta la Igp per il corallo e il cammeo di Torre del GrecoPronta la proposta di riconoscimento IGP per il corallo e il cammeo di Torre Del Greco. L’iniziativa di Assocoral, affidata poi al Consorzio Corallo e Cammeo torrese, ora trova più sostegno e ... ilsole24ore.com , evento inaugurale della stagione estiva 2026 del . – Domenica 14 giugno 2026 Ore 21:00 Giardino Corallo – Messina Una delle voci più affascinanti del panorama internazionale a - facebook.com facebook