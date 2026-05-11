Il calendario delle partite per la 37ª giornata di Serie A | il derby Roma-Lazio è un rebus

Il calendario della 37ª giornata di Serie A presenta diverse sfide in programma domenica alle 12:30, tra cui il derby di Roma tra la squadra locale e la Lazio. Tuttavia, la data di questa partita potrebbe coincidere con la finale degli Internazionali di tennis, creando un possibile sovrapporsi di eventi. La concomitanza di cinque partite in contemporanea rende difficile prevedere quale si giocherà prima o quale sarà trasmessa in diretta.

Il derby di Roma potrebbe giocarsi lo stesso giorno della finale degli Internazionali di tennis: c'è la possibilità di vedere cinque partite in contemporanea domenica alle 12:30.🔗 Leggi su Fanpage.it

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A decidere il calendario è Roma-Lazio (non si può giocare di sera per ordine pubblico). Non si può giocare nemmeno di sabato (mercoledì la Lazio gioca la finale di Coppa Italia) o di domenica pomeriggio (finali degli internazionali di tennis). Probabile orari x.com

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