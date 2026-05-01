Serie B oggi in TV programma e orario delle partite della 37ª giornata | dove vederle in TV e streaming

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca la 37ª giornata del campionato di Serie B, con diverse partite in programma. Le partite saranno trasmesse in diretta su piattaforme come DAZN, Prime Video e OneFootball TV. Il calendario comprende gli orari e i match che si disputano, con dettagli su come seguire gli incontri in streaming o in diretta televisiva. La giornata si svolge in diverse fasce orarie, coinvolgendo squadre di vari livelli della classifica.

Serie B, calendario della 37ª giornata del campionato cadetto: orari, programma completo e dove vedere le partite in TV su DAZN, Prime Video e OneFootball TV.🔗 Leggi su Fanpage.it

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