Il Besanino e la linea Seregno-Carnate si fermano per due mesi ma non saranno le uniche

Durante i prossimi due mesi, il servizio ferroviario tra Besanino e la linea Seregno-Carnate subirà delle sospensioni. La decisione riguarda specifiche tratte e potrebbe influire sugli spostamenti di pendolari e turisti durante l’estate. Le interruzioni non saranno le uniche programmate, e le autorità hanno comunicato che ulteriori sospensioni sono previste nel periodo. Molti utenti si preparano a modificare i propri piani di viaggio in vista di queste interruzioni temporanee.

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Sarà un’estate di passione per i pendolari di Monza e Brianza. Ma anche per chi utilizzerà il treno per andare in vacanza e per la gita di un giorno. Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stop al Besanino ma riaprirà la linea. Seregno-CarnateUn treno ogni ora per ’salvare’ i pendolari del Besanino: torna in servizio la Seregno-Carnate. Leggi anche: Il Besanino fermo un anno: "Serve la Seregno-Carnate" Argomenti più discussi: Pedemontana e Besanino, riparte la Seregno-Carnate: Ascoltato il territorio; Stop al Besanino ma riaprirà la linea. Seregno-Carnate; Verrà riattivata la linea Seregno-Carnate: previsto un treno ogni ora; Riattivazione Seregno-Carnate, Corbetta (Lega): Bene, ora serve garantire continuità ai pendolari della S7. Verrà riattivata la linea Seregno-Carnate: previsto un treno ogni oraLo dice Regione Lombardia confermando il ripristino della linea ferroviaria, con un treno ogni ora: una risposta ai disagi attesi per lo stop del Besanino durante i cantieri di Pedemontana che andrà d ... mbnews.it