Il Besanino e la linea Seregno-Carnate si fermano per due mesi ma non saranno le uniche
Durante i prossimi due mesi, il servizio ferroviario tra Besanino e la linea Seregno-Carnate subirà delle sospensioni. La decisione riguarda specifiche tratte e potrebbe influire sugli spostamenti di pendolari e turisti durante l’estate. Le interruzioni non saranno le uniche programmate, e le autorità hanno comunicato che ulteriori sospensioni sono previste nel periodo. Molti utenti si preparano a modificare i propri piani di viaggio in vista di queste interruzioni temporanee.
Sarà un’estate di passione per i pendolari di Monza e Brianza. Ma anche per chi utilizzerà il treno per andare in vacanza e per la gita di un giorno. Sono 1.300 i cantieri attivi ogni giorno sulla rete ferroviaria, tra grandi opere, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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