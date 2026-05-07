Stop al Besanino ma riaprirà la linea Seregno-Carnate

La linea ferroviaria tra Seregno e Carnate riaprirà con un treno ogni ora, dopo la sospensione del servizio sul Besanino. La ripresa delle corse rappresenta una novità per i pendolari della zona, che potranno nuovamente utilizzare questa tratta. La linea, che era stata chiusa temporaneamente, è ora pronta a tornare in funzione e a offrire un’alternativa ai viaggiatori della Brianza.

Un treno ogni ora per ’salvare’ i pendolari del Besanino: torna in servizio la Seregno-Carnate. Una buona notizia sui binari della Brianza, la vecchia linea è pronta ad accogliere di nuovo i passeggeri. La decisione della Regione mette nero su bianco la risposta a una richiesta che da settimane rimbalzava tra comitati di viaggiatori, sindaci e politica: riattivare una tratta oggi destinata al traffico merci per evitare che la Brianza resti isolata durante i lavori legati a Pedemontana. Il calendario è già segnato: la linea S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco - il Besanino - sarà sospesa tra Villasanta e Triuggio dal 7 settembre 2026 al 28 agosto 2027.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stop al Besanino ma riaprirà la linea. Seregno-Carnate Notizie correlate Leggi anche: Il Besanino fermo un anno: "Serve la Seregno-Carnate" Buona notizia per i pendolari: verrà riattivata la linea Seregno-CarnateVia libera alla riattivazione della tratta Seregno-Carnate con un treno ogni ora e collegamenti alle principali direttici ferroviarie verso Milano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Buona notizia per i pendolari: verrà riattivata la linea Seregno-Carnate; Stop al Besanino ma riaprirà la linea. Seregno-Carnate; Verrà riattivata la linea Seregno-Carnate: previsto un treno ogni ora; Paura sul treno per Lecco: ubriaco aggredisce i carabinieri e tenta di buttarsi sui binari. Stop al Besanino ma riaprirà la linea. Seregno-CarnateUn treno ogni ora per ’salvare’ i pendolari del Besanino: torna in servizio la Seregno-Carnate. Una buona notizia ... ilgiorno.it Verrà riattivata la linea Seregno-Carnate: previsto un treno ogni oraLo dice Regione Lombardia confermando il ripristino della linea ferroviaria, con un treno ogni ora: una risposta ai disagi attesi per lo stop del Besanino durante i cantieri di Pedemontana che andrà d ... mbnews.it Via libera alla riattivazione della tratta Seregno-Carnate con un treno ogni ora e collegamenti alle principali direttici ferroviarie verso Milano. I pendolari che tra quale mese rimarranno senza il Besanino possono tirare un sospiro di sollievo. Lo avevano chiesto - facebook.com facebook