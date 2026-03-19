Il Besanino fermo un anno | Serve la Seregno-Carnate

Nell'incontro di ieri in Regione sul Besanino, nessuna decisione è stata presa. Sono state discusse molte analisi e proposte, ma le discussioni si sono concluse senza un risultato concreto. Il treno, fermo da un anno, rimane al centro di questo confronto senza che si siano definite azioni immediate. La questione ora rimane aperta in attesa di ulteriori sviluppi.

Tante parole, analisi e proposte. Tirate le somme, una conclusione: nessuna decisione nell’incontro che si è svolto ieri in Regione per parlare del Besanino. Tutte le parti coinvolte si rivedranno tra un mese. Un tema molto sentito dal territorio, soprattutto in vista dell’anno di stop già annunciato: la linea S7 verrà infatti sospesa da settembre 2026 ad agosto 2027 per i lavori di Pedemontana. Un’interruzione lunga, che richiede soluzioni alternative. Al tavolo presenti tutti i soggetti coinvolti: Regione, Pedemontana, Trenord, Rfi, Agenzie del trasporto pubblico locale, province e sindaci. Un confronto definito "utile ma ancora interlocutorio" dal consigliere regionale Gigi Ponti (Pd). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Besanino fermo un anno: "Serve la Seregno-Carnate" Articoli correlati Besanino fermo per un anno: i sindaci lanciano un sondaggioDal 7 settembre 2026 fino alla fine di agosto 2027 il Besanino, la linea ferroviaria S7 che collega Lecco-Molteno a Milano Porta Garibaldi, verrà... Contenuti e approfondimenti su Il Besanino fermo un anno Serve la... Temi più discussi: Il Besanino fermo un anno: Serve la Seregno-Carnate; Besanino fermo per un anno, le soluzioni: bus sostitutivi e una nuova linea; Besanino fermo per un anno: ok alle navette (ma non basta); Besanino fermo per un anno: che cosa succederà e le due ipotesi. Besanino fermo per un anno, le soluzioni: bus sostitutivi e una nuova lineaDopo il tavolo tecnico di Palazzo Lombardia i contorni del piano si fanno più nitidi. L'assessore regionale Lucente: Lavori al via il 7 settembre. I dati del sondaggio tra i pendolari guidano le sce ... leccotoday.it Interruzione del Besanino per i cantieri di Pedemontana: Seregno-Carnate verso la riattivazioneIpotesi promossa da sindaci e consiglieri regionali. L'assessore Lucente dichiara di aver già inoltrato richiesta a Trenord che si dice in grado di riaprirla in 6 mesi. mbnews.it Vivace e partecipata serata con l'Iftar organizzato dalla Comunità Musulmana di Carnate. - facebook.com facebook