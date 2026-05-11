Il Basket Costa Masnaga sogna | è a un passo dalla Serie A1

Il Basket Costa Masnaga si trova a un passo dalla promozione in Serie A1, dopo aver raggiunto la finale dei play-off di Serie A2 per la terza volta in quattro stagioni. La squadra, che si era autosospesa dalla massima divisione qualche anno fa, sta vivendo un momento decisivo nella sua storia sportiva. La sfida finale rappresenta l’obiettivo più vicino per la promozione, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime partite.

Il Basket Costa sogna e fa sognare tutti. Per la tera volta nelle ultime quattro stagioni, ovvero da quando si è autoretrocesso dalla A1, disputa la finale dei play-off di Serie A2. E gara 1 contro la Pol. Galli San Giovanni Valdarno è coincisa con una strepitosa vittoria che porta le biancorosse.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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CLV-Limonta Costa Masnaga - Jolly Acli Livorno - Gara 1 Semifinale Playoff

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