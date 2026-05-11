Il Barcellona ha vinto il titolo di campione di Spagna dopo aver sconfitto il Real Madrid nel Clasico. La partita ha concluso la stagione, portando i blaugrana alla conquista del primo posto in classifica. Durante l'incontro, sono state visibili emozioni forti, tra cui le lacrime di un allenatore per la perdita del padre. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e ha suscitato grande attenzione mediatica.

Per il Barcellona non può esistere gioia più grande: diventare campione di Spagna battendo il Real Madrid nel Clasico. Il match che ha consegnato il 29esimo titolo al club blaugrana è terminato 2 a 0: reti di Rashford al 9? e Ferran Torres al 18?, partita chiusa in meno di venti minuti. I Blancos, completamente allo sbando, praticamente non hanno opposto resistenza, subendo inermi uno smacco storico al Camp Nou. Il Barca ha dominato la Liga 2025-2026, vince il titolo con tre giornate di anticipo e ad oggi 14 punti di vantaggio sugli storici rivali. Gli ultimi due campionati vinti di fila dal Barcellona risalgono alle stagioni 20172018 e 20182019, quando in rosa c’era ancora Lionel Messi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Barcellona batte il Real Madrid ed è campione di Spagna: le lacrime di Hansi Flick per il papà morto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Morto il papà di Hansi Flick: dramma per il tecnico a poche ore dal Clasico, ma siederà comunque sulla panchina del BarcellonaItaliano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo...

LaLiga, il Barcellona batte il Real Madrid nel ‘Clasico’ e conquista il 29esimo titoloIl Barcellona batte il Real Madrid per 2-0 nel ‘Clasico’ valido per la 35esima giornata della Liga e si laurea così Campione di Spagna.

Argomenti più discussi: Barcellona-Real Madrid 2-0: gli highlights; Barcellona, la notte più bella: batte 2-0 il Real Madrid e diventa campione di Spagna; Il Barcellona batte il Real Madrid e conquista la Liga; Barça-Real 2-0, pagelle: Ferran e Rashford show, Blancos bocciatura generale.

Barcellona, la notte più bella: batte 2-0 il Real Madrid e diventa campione di Spagna x.com

[The Athletic] Il Real Madrid non è mai stato molto bravo ad accettare le sconfitte. Questo è il club più vincente nella storia della Champions League, con un record di 15 titoli, ma sono anche pessimi perdenti. reddit