Il Barcellona batte il Real Madrid ed è campione di Spagna | le lacrime di Hansi Flick per il papà morto
Il Barcellona ha vinto il titolo di campione di Spagna dopo aver sconfitto il Real Madrid nel Clasico. La partita ha concluso la stagione, portando i blaugrana alla conquista del primo posto in classifica. Durante l'incontro, sono state visibili emozioni forti, tra cui le lacrime di un allenatore per la perdita del padre. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e ha suscitato grande attenzione mediatica.
Per il Barcellona non può esistere gioia più grande: diventare campione di Spagna battendo il Real Madrid nel Clasico. Il match che ha consegnato il 29esimo titolo al club blaugrana è terminato 2 a 0: reti di Rashford al 9? e Ferran Torres al 18?, partita chiusa in meno di venti minuti. I Blancos, completamente allo sbando, praticamente non hanno opposto resistenza, subendo inermi uno smacco storico al Camp Nou. Il Barca ha dominato la Liga 2025-2026, vince il titolo con tre giornate di anticipo e ad oggi 14 punti di vantaggio sugli storici rivali. Gli ultimi due campionati vinti di fila dal Barcellona risalgono alle stagioni 20172018 e 20182019, quando in rosa c’era ancora Lionel Messi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Il Barcellona come l'Inter. Batte il Real Madrid 2-0 e vince la Liga. Già è un fatto di un'epicità incredibile. Aggiungeteci che l'Inter ha vinto anche la Seconda Stella contro il Milan quando entrambi avevano 19 scudetti. Una roba da fantascienza. - Raffaele Carus facebook
[The Athletic] Il Real Madrid non è mai stato molto bravo ad accettare le sconfitte. Questo è il club più vincente nella storia della Champions League, con un record di 15 titoli, ma sono anche pessimi perdenti. reddit