LaLiga il Barcellona batte il Real Madrid nel ‘Clasico’ e conquista il 29esimo titolo

Il Barcellona ha vinto il ‘Clasico’ contro il Real Madrid con il punteggio di 2-0 nella 35ª giornata della Liga. La partita si è svolta recentemente, portando il club catalano a conquistare il suo 29º titolo di campione di Spagna. La vittoria nel match ha permesso al Barcellona di consolidare la sua posizione in classifica e di ottenere il titolo nazionale.

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Il Barcellona batte il Real Madrid per 2-0 nel ‘Clasico’ valido per la 35esima giornata della Liga e si laurea così Campione di Spagna. Vittoria firmata dai gol di Rashford al 9? e Ferran Torres al 18?. Si tratta del 29esimo titolo spagnolo per i blaugrana, il secondo consecutivo per Hansi Flick dopo il successo della stagione passata. Gli ultimi due campionati vinti di fila dal Barcellona risalgono alle stagioni 20172018 – 20182019, quando in rosa c’era ancora Lionel Messi. Un successo ancora più carico di emozione per Flick, che proprio questa mattina ha perso il papà. Non c’è pace invece per Alvaro Arbeloa e il suo Real Madrid, autore per l’ennesima volta in questa stagione di una partita sottotono e priva di convinzione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - LaLiga, il Barcellona batte il Real Madrid nel ‘Clasico’ e conquista il 29esimo titolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Barcelona vs Real Madrid #laliga #elclasico Notizie correlate Barcellona-Real Madrid in chiaro su Retequattro: il Clasico vale il titoloIl Clasico Barcellona-Real Madrid in diretta su Retequattro: sfida decisiva per la Liga con Mbappé, Yamal e Lewandowski protagonisti. Barcellona-Real Madrid (domenica 10 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Il Clasico può valere il titoloNon rimane molto da decidere nella lotta al titolo della Liga ma un Clasico è sempre un Clasico: Barcellona e Real Madrid domenica notte si... Argomenti più discussi: Il Real rimanda la festa al Barcellona: match point nel Clasico per i blaugrana LALIGA EA SPORTS; Liga, Barcellona-Real Madrid: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Barcellona vicinissimo al titolo! 2-1 all'Osasuna targato Lewandowski-Ferran Torres; Cosa sta succedendo al Real Madrid: il comunicato ufficiale e la versione di Valverde sulla lite con Tchouameni.