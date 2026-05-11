Il banco si spezza burnout docenti l’allarme del CNDDU | Non è fragilità è emergenza educativa nazionale

Il CNDDU ha lanciato un allarme sullo stato dei docenti italiani, definendo la situazione come un’emergenza educativa. Secondo l’organizzazione, il problema non riguarda solo i tagli di fondi, ma anche un logorio silenzioso che colpisce chi lavora nelle scuole ogni giorno. La frase “Il banco si spezza” descrive simbolicamente questa condizione, che va oltre la fragilità e si configura come un vero e proprio crollo silenzioso.

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