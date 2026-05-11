Il banco si spezza burnout docenti l’allarme del CNDDU | Non è fragilità è emergenza educativa nazionale
Il CNDDU ha lanciato un allarme sullo stato dei docenti italiani, definendo la situazione come un’emergenza educativa. Secondo l’organizzazione, il problema non riguarda solo i tagli di fondi, ma anche un logorio silenzioso che colpisce chi lavora nelle scuole ogni giorno. La frase “Il banco si spezza” descrive simbolicamente questa condizione, che va oltre la fragilità e si configura come un vero e proprio crollo silenzioso.
La cattedra non trema solo per colpa dei tagli. C’è un logorio silenzioso, che non sfocia quasi mai in un titolo, ma che divora chi ogni mattina entra in classe. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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